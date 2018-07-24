"Укртелеком" анонсировал повышение тарифов на связь

Компания планирует в ноябре поднять тарифы на фиксированную телефонную связь на 14%.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» планирует повысить предельные тарифы на фиксированную телефонную связь с ноября 2018 года.

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Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента корпоративных коммуникаций «Укртелекома» Михаил Шуранов.

"Мы обратились к регулятору (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), - УНИАН) – поскольку, вы знаете, что тарифы регулируются, – с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно ноябре, это в связи с тем, что растут расходы и, соответственно, есть предпосылки для повышения. Сейчас самый дорогой пакет стоит 73 грн», - сказал он.

В то же время в комментарии УНИАН Шуранов уточнил, что компания просит НКРСИ о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонную связь на 14% с 1 ноября в связи с ростом себестоимости предоставления услуги.

"Для пользователя это отразится в увеличении стоимости тарифа на 3-7 грн", - отметил он.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).