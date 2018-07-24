Украинцы купили иномарок на миллиард долларов: названы страны, откуда ввозят больше всего авто
Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-июнь 2018 года составил 985,3 млн долл., сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
Читайте такжеРада дала "зеленый свет" законопроекту об удешевлении растаможки "евроблях" (видео)
Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 171,5 млн долл.
На втором месте оказалась Германия - импорт составил более чем 163,4 млн долл.
Замыкает тройку лидеров США с результатом 138,6 млн долл.
Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 3,9 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Турции.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.