Украинцы купили иномарок на миллиард долларов: названы страны, откуда ввозят больше всего авто

Наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на 171,5 млн долл.

Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-июнь 2018 года составил 985,3 млн долл., сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 171,5 млн долл.

На втором месте оказалась Германия - импорт составил более чем 163,4 млн долл.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 138,6 млн долл.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 3,9 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Турции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.