Зароют сотни миллиардов: в России собрались строить новый мегамост

Путин поручил правительству РФ проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин.

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству РФ проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин.

Об этом он заявил на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, передает пресс-служба Кремля.

Читайте такжеВ России озвучили сроки новой "стройки века"

"Я поручил правительству проработать все это (вопросы, связанные со строительством моста на Сахалин - Ред.). Посмотрим", - сказал российский президент.

Путин отметил, что возможность строительства моста обсуждается уже десятилетиями.

"Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями", - добавил глава РФ.

Как ранее сообщал "КоммерсантЪ", возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже открытого оккупантами Крымского.

"Стоимость без НДС — 540,3 млрд руб., из них мост — 252,8 млрд руб. Кроме того, ОАО РЖД нужно вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина. Проектные работы займут три года (2018–2020 годы), строительные — пять лет (2019–2023 годы)", - подсчитали в РФ.