Большие города обяжут разрабатывать транспортные схемы на 30-40 лет

В Минрегионе отметили, что это позволит организовать движение всего транспорта в городах и оптимизировать его работу не только сейчас, но и на перспективу.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит норму по разработке комплексной схемы транспорта (КСТ) на 30-40 лет с целью рационального развития транспортного движения в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

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Соответствующая норма содержится в новой государственной строительной норме «Планировка и застройка территорий», которая вступает в силу с 1 сентября 2018 года, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Сегодня почти во всех крупных городах Украины существует проблема организации транспортного движения. Так как нет четкой стратегии его развития на годы вперед, возникают проблемы с развитием дорожных сетей, созданием новых развязок и прочее. И с каждым годом хаос на дорогах крупных городов и пробки только увеличиваются, система движения общественного транспорта не развивается. Поэтому в новой ГСН по планированию и застройке территорий мы прописали, что для городов с населением более 100 000 нужно разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это позволит организовать движение всего транспорта в городах на перспективу и оптимизировать его работу не только сейчас, но и на будущее. Города с меньшей численностью населения, имеющие транспортные проблемы, могут также разрабатывать такие КСТ», - сообщил Парцхаладзе.

Он отметил, что комплексная схема транспорта - это совокупность организационных и инженерно-планировочных мероприятий, обоснованных технически, экономически и экологически, которые направлены на развитие транспортной системы города, то есть на оптимизацию работы всех видов транспорта, безопасное и четко организованное дорожное движение с минимальным уровнем заторов и снижением аварийности.

«КСТ должна разрабатываться как отдельный документ на основе генерального плана города. В нем должны учитываться социально-экономические и планировочные особенности города, рост населения и территории, размещение населения и его демографическая структура, перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и других объектов и исходя из этого обязательно - перспективный уровень автомобилизации», - отметил Парцхаладзе.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.