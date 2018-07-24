Завтра в Киеве закроют движение на развязке возле метро "Позняки"

Ограничительные меры введены в связи с проведением ремонтных работ.

Завтра в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке возле столичной станции метро «Позняки» будет закрыто движение.

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Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Согласно сообщению, будет закрыто движение транспорта с 8.00 до 12.00 на съезде с проспекта Николая Бажана на проспект Григоренко (парная сторона); с 10.00 до 13.00 - на съезде с проспекта Григоренко на проспект Николая Бажана (парная сторона).

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве частично ограничат движение транспорта на мосту имени Патона до 30 августа.