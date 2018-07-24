В Киеве 25-26 июля могут ограничить вход на четыре станции метро

Речь идет о станциях метро «Дружбы народов», «Печерская», «Майдан Незалежности» и «Крещатик».

В Киеве 25-26 июля в связи с проведением массовых мероприятий могут ограничить вход на четыре станции метро.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

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«В связи с проведением массовых мероприятий в городе возможны ограничения (не закрытие) на вход для пассажиров станций «Дружбы народов», «Печерская», «Майдан Незалежности» и «Крещатик» - 25 июля; «Майдан Незалежности» и «Крещатик» - 26 июля», - говорится в сообщении.

Как известно, 25 и 26 июля на столичном стадионе «Динамо» пройдет фестиваль UPark Festival 2018, а 25 июля в Национальном ботаническом саду состоится концерт ко Дню независимости Украины.