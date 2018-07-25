В «Борисполе» строят платформы для приема поездов из Киева (фото)

Примерно в 200 метрах от входа в терминал предполагается возвести две платформы для приема рельсовых автобусов, которые соединят украинскую столицу с крупнейшим аэропортом страны.

В аэропорту «Борисполь» рядом с левым крылом посадочной галереи терминала D начали строить посадочные платформы для поездов из Киева.

Об этом сообщает avianews.com.

Примерно в 200 метрах от входа в терминал предполагается возвести две платформы для приема рельсовых автобусов, которые соединят украинскую столицу с крупнейшим аэропортом страны.

Кроме этого, строители возвели насыпь для укладки железнодорожного полотна от действующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автомагистралью Киев-Борисполь-Харьков, а также ведут работы по обустройству грунта для укладки насыпи со стороны аэропорта.

Ранее и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что объект будет сдан к 1 декабря 2018 года, назвав данный срок «трудным».

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По данным «Укрзализныци», поезда между главным железнодорожным вокзалом столицы «Киев-Пассажирский» и аэропортом «Борисполь» будут курсировать с промежуточными остановками на станциях «Выдубичи», «Дарница», а в дальнейшем около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Харьков.

На линии будут использовать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на перевозку 91 пассажира, и два автобуса PESA 630M на 192 места. Техника находится в распоряжении «Укрзализныци» и выполняет региональные перевозки в пределах страны.

Интервал движения не объявлен, однако согласно информации из презентации «Укрзализныци», в каждую сторону в сутки будет отправляться 26 рейсов, а время в пути составит 35-40 минут со стоянками на конечных станциях по 10 минут.

Стоимость проезда составит 80 грн. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал оценочную стоимость проезда в новом поезде в пределах 80-120 грн.