Строительство Крымского моста: оккупанты похвастались первыми проложенными рельсами (фото)

Российские строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части моста: над Керченским проливом создается бесстыковой путь.

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, установили первые железнодорожные пролеты.

Об этом говорится на сайте "Крымского моста". "Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста: над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно. Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани к Керчи", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским поездам – 120 км/ч, грузовым составам – 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что при строительстве Керченского моста, который соединил Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом, были допущены серьезные нарушения.