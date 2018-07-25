Из-за кражи кабеля под Одессой в пути задержались три поезда

О краже стало известно сегодня в 04:45, когда дежурный по станции Одесса-Главная обнаружил неисправность светофоров.

В результате кражи 120 метров кабеля вблизи станции Одесса-Малая в дороге задержалось три поезда № 146 Измаил – Киев, № 147 Киев – Одесса, № 247 Черкассы – Одесса.

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Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», сейчас на участке уже уложен новый кабель и все поезда курсируют по графику.

«На время проведения восстановительных работ организация движения по участку организовывалась через радиосвязь машиниста с дежурным по станции, который контролирует, свободная ли колея для прокладки маршрута отправления поезда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о краже стало известно сегодня в 04:45, когда дежурный по станции Одесса-Главная обнаружил неисправность светофоров, сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

«Укрзализныця надеется на оперативное расследование правоохранительными органами этого инцидента и в очередной раз призывает ужесточить уголовную ответственность за незаконные вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Железнодорожники отмечают: хищения элементов железнодорожной инфраструктуры и безнаказанность в отношении злоумышленников могут привести к трагедии», – отметили в «Укрзализныце».