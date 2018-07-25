ГПСУ об осмотре Россией судов в Азовском море: это политическое и экономическое давление на Украину

В соответствии с договором от 2004 года о сотрудничестве в Азовском море, оно является морем внутреннего пользования и обе страны могут свободно использовать весь его бассейн.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подчеркивает, что досмотр Россией судов в Азовском море является политическим и экономическим давлением на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Представитель Госпогранслужбы заметил, что Азовское море, согласно договору от 2004 года между Украиной и Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, является морем внутреннего пользования.

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То есть, согласно этому договору и Украина, и Россия могут свободно использовать весь бассейн Азовского моря.

«Договор действительно действует, и поэтому формально российская сторона может досматривать суда. Но мы прекрасно понимаем, что в данном случае этот механизм используется как политическое и экономическое давление на Украину», - сказал Слободян.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПСУ, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, которые следуют в/из украинских портов.

По данным Министерства инфраструктуры, по состоянию на 16 июля количество задержанных для досмотра российскими пограничниками судов составляло 148.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.