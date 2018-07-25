Миллиарды для "Укрзализныци": новые тарифы на перевозки

"Укрзализныця" планирует дополнительно привлечь 1,8 миллиарда за счет сближения классов тарифов на грузоперевозки.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует дополнительно привлечь более 1,8 миллиарда гривень за счет сближения классов тарифов на перевозку грузов разных категорий.

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Об этом сообщил и.о. председателя правления Евгений Кравцов во время очередной встречи представителей "Укрзализныци" с грузоотправителями, сообщила пресс-служба компании.

"По данным Евгения Кравцова, благодаря совершенствованию тарифов - сближению классов тарифов - отрасль дополнительно сможет привлечь более 1,8 миллиарда гривень, из которых почти 971 миллион гривень, или 52,9% суммы, пойдет на изготовление и модернизацию грузовых вагонов, 617 миллионов гривень (33, 6%) на реконструкцию и ремонт пути, электрических сетей и т. п. Остальные 248 миллионов гривень (13,5%) будут направлены на модернизацию тягового подвижного состава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Укрзализныця" выступает за изменение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которые в течение ближайших лет должны быть привязаны к макроэкономическим показателям - индексу цен товаропроизводителей на товары и услуги.

"Стоимость перевозок груза должна зависеть не от вида груза, а от себестоимости. Именно поэтому на согласование в Мининфраструктуры подан проект приказа по унификации тарифов, в частности, сближению классов тарифов с целью устранения преференции для отдельных групп грузоотправителей. Участники рынка осознают, что "Укрзализныця" является бизнес-структурой, деятельность которой направлена на получение финансовой прибыли, и не должна брать на себя убытки и неэффективность других отраслей экономики", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время встречи участники рынка железнодорожных перевозок обозначили основные проблемы, возникающие при перевозке грузов, и пути их решения.

"В частности, участники совещания согласились, что компания должна выполнять свои основные функции - перевозки грузов в определенные сроки - и делать это по экономически обоснованным тарифам. Больше всего средств с инвестиционного счета - более 1,44 миллиарда гривень - было инвестировано в материалы на строительство, модернизацию и ремонт грузовых вагонов, почти 1 миллиард гривень - на капитальный ремонт и модернизацию локомотивов, более 656 миллионов гривень - на модернизацию пути, 390 миллионов - на новые грузовые вагоны", - отметили в компании.

По словам Кравцова, все средства, поступившие в первом полугодии 2018 года от индексации грузовых тарифов на отдельный счет, используются исключительно на инвестиции.

"Так, более 3,46 миллиарда гривень полученных средств было направлено на строительство, модернизацию и ремонт грузовых вагонов, капитальный ремонт локомотивов и модернизацию пути", - отметил глава "Укрзализныци".

Кроме этого, во время встречи представители "Укрзализныци" отметили, что намерены увеличивать количество маршрутных отправок.

"Участники диалога согласились, что разница в стоимости повагонных и маршрутных отправок должна существенно отличаться в зависимости от себестоимости перевозок", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2017 года вступило в силу решение о повышении в Украине тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.

Представители бизнеса заявляли, что существующий механизм подачи и распределения вагонов для железнодорожных перевозок не позволяет наращивать объем производства в нашей стране и увеличивать поставки за границу. Некоторые из них усматривали коррупционную составляющую в механизме распределения вагонов и локомотивов в пользу некоторых компаний.

"Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 миллионов гривень прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривень чистого убытка.