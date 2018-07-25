"Укравтодор" объяснил, почему в планах на ремонт оказались дороги оккупированного Донбасса

В госслужбе заверили, что бюджетные средства используются на ремонт и содержание дорог исключительно на подконтрольной правительству территории.

Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" уверяет, что никаких намерений финансировать ремонт дорог на оккупированных территориях Донбасса не имела.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Государственной службы автомобильных дорог "Укравтодор".

"Учитывая правовой статус Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в перечень дорог включаются все дороги области", - объясняют дорожники.

Но, продолжают они, бюджетные средства при этом используются на ремонт и содержание дорог исключительно на подконтрольной правительству территории.

"Как показывает практика прошлых лет, заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий", - отмечают в пресс-службе.

"Ни одна из общественных организаций влияния на эти процессы не имела и не имеет. Просим не манипулировать на темах, которые являются чувствительными для общества", - добавили там.

Относительно работ в Луганской области в автодоре рассказали, что по состоянию на 25 июля из госбюджета выделено 128,1 миллиона гривень на финансирование 8 объектов, из местного бюджета 81,5 миллиона гривень – на 5 объектов.

"Все эти объекты находятся на подконтрольной Украине территории", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что помешала Луганском автодора потратить на ремонт дорог на оккупированной части области почти 18 миллионов гривень.