Украинцы стали реже покупать бензин на АЗС

Продажи бензина для автомобилей через сеть АЗС в денежном выражении в июне составили более 4,26 миллиарда гривень, дизтоплива – 3 миллиарда гривень, пропана и бутана – 1,7 миллиарда гривень.

Реализация бензина для автомобилей в Украине через сеть АЗС в июне 2018 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с июнем 2017 года на 12,6% - до 111,1 тысячи тонн.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, дизельного топлива через сети АЗС в июне 2018 года было продано 93,9 тысячи тонн, что на 4% больше показателя июня 2017 года.

При этом продажи пропана и бутана увеличились за отчетный период на 12,3% - до 72,9 тысячи тонн.

В июне продажи бензина для автомобилей через сеть АЗС в денежном выражении составили более 4,26 миллиарда гривень, дизельного топлива – 3 миллиарда гривень, пропана и бутана – 1,7 миллиарда гривень.

В сообщении Госстата отмечается, что при подсчетах не учитывались данные с части временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Россией Крыма и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году через сеть АЗС в Украине было реализовано 1,44 миллиона тонн бензина, 1,12 миллиона тонн дизельного топлива, 713 тысяч тонн пропана и бутана.