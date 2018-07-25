Киев за несколько часов превратился в огромную лужу: центр стоит в километровых пробках (фото, видео)

17:55, 25 июля 2018
Транспорт/Связь
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Сегодня в Киеве прошел сильный дождь / фото Клуб коренного киевлянина

Сейчас ключевые транспортные артерии центральной части столицы больше напоминают венецианские каналы, что уже стало традиционной картиной после сильных ливней. В частности, из-за такого осложнения движения пробки появились на Крещатике, бульваре Шевченко, улицах Льва Толстого, Саксаганского, проспекте Победы. Наиболее катастрофическая ситуация наблюдается в районе станции метро Шулявская.

скриншот с сайта infoportal.kiev.ua

Отметим, сегодня в Киеве прошел сильный дождь, который превратил город в сплошную лужу. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео затопленных улиц украинской столицы. В некоторых местах уровень воды достигает около метра.

фото Типичный Киев
фото Клуб коренного киевлянина

фото Клуб коренного киевлянина

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Теги: #Киев#дождь#потоп