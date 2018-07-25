Киев за несколько часов превратился в огромную лужу: центр стоит в километровых пробках (фото, видео)

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео затопленных улиц украинской столицы. В некоторых местах уровень воды достигает около метра.

Из-за сильного дождя и спровоцированных им затопленых улиц Киев остановился в пробках.

Сейчас ключевые транспортные артерии центральной части столицы больше напоминают венецианские каналы, что уже стало традиционной картиной после сильных ливней. В частности, из-за такого осложнения движения пробки появились на Крещатике, бульваре Шевченко, улицах Льва Толстого, Саксаганского, проспекте Победы. Наиболее катастрофическая ситуация наблюдается в районе станции метро Шулявская.

Отметим, сегодня в Киеве прошел сильный дождь, который превратил город в сплошную лужу. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео затопленных улиц украинской столицы. В некоторых местах уровень воды достигает около метра.