Гройсман поручил усилить контроль за транспортом при выездах из городов

Также Гройсман сообщил, что будет углублена аналитика ДТП, где есть погибшие и усилена ответственность для водителей.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил усилить оперативный контроль при выездах из городов за транспортом, который курсирует между населенными пунктами, а также призвал усилить ответственность для водителей за нетрезвое вождение.

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Как сообщил глава правительства на своей странице в Facebook, соответствующее решение было принято на совещании с представителями МВД, Нацполиции, Мининфраструктуры, Укртрансбезопасности.

"Решили усиливать оперативный контроль за транспортом, в том числе за перевозчиками, они должны понимать, что везут не кирпичи, а живых людей. При выездах в городах должен быть контроль транспорта, который ездит между населенными пунктами. На местах все знают, кто легальный перевозчик, кто нет. Обращусь к председателям ОГА, чтобы они более жестко реагировали на нарушения", - написал он.

Также, Гройсман сообщил, что будет углублена аналитика ДТП, где есть погибшие и усилена ответственность для водителей.

"Углубим аналитику ДТП, чтобы четко понимать причины и их исключить. Эти выводы будут переданы всем патрулям. А также усилим ответственность для водителей. Сел нетрезвым за руль - будешь жестко наказан, и законодательство должно открыть такую возможность", - отметил глава правительства.

Также Гройсман обратил внимание, что в последние дни произошло несколько страшных ДТП.

"За один день, 20 июля, в авариях на дорогах погибли 26 человек - целые семьи, дети. Когда читаю эти новости, кровь стынет в жилах. Мы еще раньше начали стратегию по усилению безопасности, изменили государственные строительные нормы, чтобы пути были безопасными, строим островки безопасности, обустраиваем развязки и освещенные пешеходные переходы в соответствии с программой "500-500-1000". Но эти страшные аварии показали, что долгосрочных программ недостаточно. Нужно оперативно менять ситуацию, ведь люди гибнут каждый день", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, после аварий с участием микроавтобусов в Николаевской и Житомирской областях, которые унесли жизни 15 человек, правительство поручило Национальной полиции Украины вместе с Государственной службой безопасности на транспорте провести проверки автоперевозчиков по автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей. В ответ на это Нацполиция за три дня в рамках мероприятия "Перевозчик" выявила на дорогах Украины более 300 нарушителей законодательства со стороны перевозчиков.

Также в Мининфраструктуры заявили, что маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров с 1 января 2019 года.

Стоит отметить, в последнее время количество резонансных аварий увеличилось. Так, 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы. В ответ на это замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк предложил отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

В начале ноября 2017 года, после резонансного ДТП в Харькове, когда погибли 6 человек, Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.