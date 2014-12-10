Суд подтвердил незаконность решения АМКУ об отмене конкурса по оценке имущества "Укрзализныци"

«8 декабря Киевский апелляционный административный суд в очередной раз подтвердил, что решение Антимонопольного комитета Украины об отмене конкурса по проведению независимой оценки имущества «Укрзализныци» является незаконным. Апелляционная жалоба Антимонопольного комитета Украины и "Укрбизнесконсалтинга" осталась без удовлетворения», - сказано в пресс-релизе «Укрзализныци».

В сообщении подчеркивается, что постановление окружного административного суда Киева от 29 октября, согласно которому суд признает незаконным решение АМКУ об отмене конкурса по проведению оценки имущества ведомства и обязывает возобновить процедуру закупки услуги по оценке имущества "Укрзализныци", остается в силе.

"Укрзализныця" надеется, что своим решением Киевский апелляционный административный суд поставил окончательную точку в этом деле и доказал, что решения Антимонопольного комитета Украины носят предвзятый характер, блокируют реформу железнодорожной отрасли и не имеют ничего общего с соблюдением законности», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что апелляционный суд также подтвердил, что полтавская компания "Укрбизнесконсалтинг", на основании жалобы которой Антимонопольный комитет отменил проведение конкурсных торгов по выбору компании-оценщика имущества «Укрзализныци», не обращалась в комитет конкурсных торгов ведомства за получением тендерной документации и не подавала предложений для участия в конкурсе.

В пресс-службе напомнили, что АМКУ своим решением от 11 августа об отмене конкурса по выбору оценочной компании сорвал исполнение постановления правительства, согласно которому до 4 октября этого года должна была быть определена компания-оценщик имущества "Укрзализныци", а через месяц должен был быть составлен сводный акт оценки имущества железнодорожной госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, согласно программе реформирования, в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества, заявки на участие в котором подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг" данного конкурса.

В частности, эта компания до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера, в связи с чем комитет отсрочил принятие решения.

Не соглашаясь с решением АМКУ, «Укрзализныця» подала иск в суд о признании этого решения противоправным, который был удовлетворен. Однако уже 19 сентября Антимонопольный комитет обязал «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества, и железнодорожная госадминистрация решила также обжаловать данное решение в суде.

29 октября окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск «Укрзализныци» к Антимонопольному комитету, признав решение последнего незаконным, и обязал «Укрзализныцю» возобновить конкурс по оценке своего имущества.

Однако Антимонопольный комитет оспорил решение окружного административного суда Киева, в связи с чем «Укрзализныця» расценила такие действия АМКУ как очередную попытку заблокировать проведение реформы железнодорожной отрасли.

Справка УНИАН. Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и в других странах.