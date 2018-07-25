Транспортный коллапс в затопленном Киеве: в КГГА сообщили о сбое графика движения трамваев и троллейбусов

Речь идет о маршрутах, проходящих рядом улиц в Шевченковском и Святошинском районах, а также возле метро «Шулявская» и «Берестейская».

Из-за погодных условий и скопления автотранспорта ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов Киева курсируют без соблюдения графика движения. Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевпасстранс».

«По состоянию на 20:30 из-за погодных условий и скопления автотранспорта курсируют без соблюдения графика движения трамвайные и троллейбусные маршруты на ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинской, ул. Телиги, ул. Индустриальной, просп. Победы, ул. Борщаговской, ул. Автозаводской, ул. Кирилловской, в районе ст. м. «Шулявская» и ст. м. «Берестейская», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Борщаговской линии скоростного трамвая движение восстановлено, однако без соблюдения графика из-за скопления автотранспорта в районе перекрестка ул. Жилянской и ул. Старовокзальной.

Кроме того, временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 22, 27, 30, 42 на выезде с Индустриального переулка на ул. Гетмана из-за повреждения контактной сети. На место направлены ответственные службы.

Подробнее о временных изменениях движения транспорта можно узнавать по ссылке: https://kpt.kiev.ua/accidents/.

Как сообщал УНИАН, сегодня в соцсетях горожане сообщают о многочисленных затопленных мощным дождем с градом подземных переходах и дорогах в районах станций метро «КПИ», «Лукьяновская», «Дорогожичи», в районе площади Победы, на ул. Борщаговской и т.д., то есть в основном в Шевченковском и Святошинском районах.

В Подольском районе Киева в результате ливней обрушилась часть моста на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.

Ранее, 23 июля, обильные осадки затопили левобережную часть Киева. В связи с ситуацией в тот день депутат Киевского городского совета Олег Петровец в Facebook сообщил, что в этом году в столице могут начать реконструкцию системы ливневой канализации в районе станции метро «Левобережная».