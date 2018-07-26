Обвал моста в Киеве: троллейбусы изменили движение (карта объезда, видео)

Кирилловский путепровод будет закрыт для проезда транспорта.

В Киеве 26 июля до работы троллейбусов №25, 27, 30 внесли изменения в связи с обвалом после ливня конструкций моста на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс". Отмечается, что движение троллейбусов №25 закрыли, но увеличили количество единиц подвижного состава на троллейбусном маршруте №28.

Троллейбусы №27 будут курсировать от станции "Киев-Волынский" до улицы Ольжича.

Движение троллейбусов №30 организовали на двух участках: улица Милославская – станция "Зенит" и улица Кадетский Гай – улица Ольжича.

Кроме того, выезд троллейбусов Куреневского депо в направлении жилого массива Троещина осуществляется через жилой массив Оболонь.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 июля, на улице Елены Телиги в результате сильного ливня частично обвалилась насыпь под конструкцией путепровода через улицу Кирилловскую.