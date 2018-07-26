Аэропорт «Киев» вложил в ремонт коммунальной недвижимости 60 миллионов гривень

Ремонт кровли старого админздания аэропорта обошелся в 3 млн грн, текущий ремонт здания аэровокзала еще в 3,5 млн грн.

Инвестор Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) компания «Мастер-Авиа» вложила в ремонт коммунального имущества больше 60 млн грн.

Об этом пишет Апостроф.

Напомним, в 2011 году по договору аренды компания получила старый терминал, админздания, склад ГСМ, находящийся в аварийном состоянии, гостиницу на 49 лет. «Еще на момент подписания договора эти здания эксплуатировались либо с нарушением правил безопасности, либо не эксплуатировались вовсе», — говорится в материале.

В реконструкцию склада ГСМ инвестировали 58 млн грн: закупили новые резервуары для топлива, отремонтировали обвязку и подъездную железнодорожную ветку, купили 5 топливозаправщиков, установили новые системы фильтрации, пожарной сигнализации и пожаротушения. «Склад был скорее пороховой бочкой, чем местом хранения горючего. Из резервуаров на 13 тысяч кубометров, только несколько пригодны для хранения керосина и солярки. На момент передачи в некоторых пожарных гидрантах даже не было воды», — пишет Апостроф.

Ремонт кровли старого админздания аэропорта обошелся в 3 млн грн, текущий ремонт здания аэровокзала еще в 3,5 млн грн. За ремонт кровли и номерного фонда отеля «Жуляны» инвестор заплатил 1,3 млн грн. «Все это имущество город получит назад в лучшем состоянии, чем отдал», — отмечает издание. Кроме ремонтов инвестор погасил кредиторскую задолженность коммунального предприятия «Международный аэропорт “Киев”, которая на момент проведения конкурса достигла 22 млн грн.

В создание новой инфраструктуры, включая строительство трех современных терминалов, инвестор вложил больше $50 млн. За последние 7 лет в аэропорту появился международный терминал с пропускной способностью 750 пассажиров в час на вылет, терминал для внутренних рейсов и терминал для рейсов бизнес авиации, 50 тыс. кв м современных перронов, техника, 9 новых стоянок, способных принимать самолеты класса Boeing-737 и Airbus A320. В аэропорт пришло 20 новых авиакомпаний, в том числе 7 лоукостеров, а пассажиропоток увеличился в 60 раз — с 29 тысяч в 2010 году до 1,8 миллиона в прошлом. За 6 месяцев этого года «Киев» принял и отправил 2 986 рейсов, что на 31% больше, чем в этот же период прошлого года. 2018 год аэропорт планирует закончить с абсолютным рекордом — 2,8 млн пассажиров.