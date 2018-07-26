«Киевстар» проиграл АМКУ дело о посекундной тарификации

Хозсуд Киева отказал мобильному оператору в иске к Антимонопольному комитету, который оштрафовал его на 21 млн грн.

Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа на крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" за предоставление недостоверной информации о тарификации звонков абонентов.

Читайте такжеСтало известно, кто станет новым президентом «Киевстара»

Об этом в комментарии УНИАН сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.

«24 июля 2018 Хозяйственный суд Киева принял решение об отказе в удовлетворении иска АО «Киевстар» в полном объеме. Суть иска была признать недействительным решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за распространение недостоверной информации», - сказала Процишен.

Она уточнила, что, «Киевстар», осуществляя фактически поминутную тарификацию, до абонентов доводил информацию о том, что она является посекундной.

Процишен подчеркнула, что позиция АМКУ проста: «недостоверная информация на продукции недопустима».

В компании «Киевстар» в комментарии УНИАН сказали, что решение о дальнейшем обжаловании будет принято «после получения полного текста решения суда».

По словам государственного уполномоченного, похожая ситуация сложилась и с другим оператором на рынке – компанией lifecell. Сейчас продолжается судебное разбирательство между комитетом и оператором.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора «Киевстар» на 21 млн грн за недобросовестную конкуренцию, а именно - за распространение информации о тарифах, которая вводит абонента в заблуждение.

Справка УНИАН. «Киевстар» – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.

Акционеры «Киевстар» – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.