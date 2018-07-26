На админгранице с Крымом построят два автомобильных КПП за 106 миллионов

Развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон сервисного обслуживания автомобилей.

Кабинет министров Украины выделил 106 млн грн для строительства двух временных контрольных пунктов въезда/выезда на территорию Украины - «Каланчак» и «Чонгар» - на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

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Как сообщается на сайте правительства, об этом говорится в постановлении Кабмина №584 от 4 июля 2018 года.

«Выделить Министерству инфраструктуры 105,983571 млн грн. Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета», - говорится в постановлении.

Отмечается, что развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон сервисного обслуживания автомобилей.

«Перечень расходов на проведение всех работ нужно согласовать в двухнедельный срок, а подать отчет об использовании средств - не позднее 25 декабря текущего года», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Государственная фискальная служба должна передать ответственность за строительство пограничных пунктов пропуска Министерству инфраструктуры для соединения новосозданных дорог с контрольными пунктами перехода на границе.