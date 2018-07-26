В Киеве после затопления открыли проезд под мостом на Дорогожичах в сторону центра

Мост над улицей Кирилловская закрыт для проезда транспорта кроме пассажирского.

В Киеве открыли после ликвидации затопления проезд под мостом на Дорогожичах в сторону центра.

Об этом сообщил сегодня директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов в Facebook, информируя о ситуации с ликвидацией последствий вчерашней непогоды в столице.

«Движение автотранспорта на улице Елены Телиги под мостом на Дорогожичах восстановлено в сторону центра, в сторону Петровки работы продолжаются, понадобится еще несколько часов», - написал Симонов.

«Но мост над улицей Кирилловской закрыт для проезда кроме пассажирского транспорта», - добавил он.

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Симонов также сообщил о сотни поваленных деревьев, над уборкой которых бригады различных коммунальных служб работали всю ночь и продолжают работать сейчас.

Он выразил благодарность ГСЧС за помощь.

«Но прогноз, пока неутешительный, сегодня прогнозируют повторение стихии, поэтому будьте внимательны и осторожны», - отметил представитель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве стихия вчера разрушил часть путепровода на пересечении улиц Телиги и Кирилловской, на котором ведутся работы по капитальному ремонту.