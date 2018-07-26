Житомирский облсовет просит Омеляна уволить главу Службы автодорог в области
Житомирский областной совет просит министра инфраструктуры Владимира Омеляна уволить руководителя Службы автомобильных дорог в Житомирской области Геннадия Савченко.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня, 26 июля, на очередной сессии.
Решение поддержали 56 из 59 присутствующих в сессионном зале депутатов.
Депутаты мотивировали его тем, что по их мнению, "в области дороги находятся в плохом состоянии, а ремонты на отдельных дорогах государственного значения и до сих пор не завершены".
Также депутатов возмутило, что председатель САД Житомирской области Геннадий Савченко не явился на сегодняшнюю сессию, хотя и должен был на ней отчитываться о состоянии дорог региона. Депутаты расценили это как неуважение.
Учитывая это, на сессии проголосовали за обращение в Министерство инфраструктуры Украины и Государственного агентства автомобильных дорог Украины относительно освобождения Савченко.