В Украине отключение аналогового ТВ могут отложить еще на месяц

Такое решение может быть принято в случае выявления проблем после отключения с 1 августа аналогового телевидения в Киеве и Кировоградской области.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два вместо запланированной даты - 1 сентября, если после отключения аналогового сигнала с 1 августа в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания.

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Об этом УНИАН сообщил ответственный секретарь Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Александр Ильяшенко.

"Наше видение - необходимо начинать этот процесс. Киев и Кировоградская область четко покажут с 1 августа какие есть проблемы с запуском. Возможен даже небольшой перенос даты отключения с 1 сентября, но это уже не может быть на год. Не более, чем на месяц", - сказал он.

По словам Ильяшенко, самая большая проблема существует с обеспечением тюнеров для жителей сельской местности.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продление действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключат 31 июля 2018 года.

В Кабмине ожидают, что принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно произойти в апреле-мае 2019 года.

Правительство утвердило план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года.