В День крещения Киевской Руси внимательно планируйте маршруты: какие улицы будут перекрыты в столице 27-28 июля
В Киеве 27-28 июля в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню крещения Киевской Руси будет перекрыто движение транспорта на многих центральных улицах. Об этом сообщает патрульная полиция Украины.
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"Советуем вам заблаговременно планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.
27 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют:
- Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади;
- Европейскую площадь – полностью;
- Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади;
- Улицу Трехсвятительскую – полностью;
- Улица Крещатик – от Майдана Независимости до Европейской площади;
- Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут.
28 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют:
- Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы;
- Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади;
- Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;
- Михайловскую улицу – от улицы Крещатик до Михайловской площади;
- Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского;
- Улицу Пушкинскую – полностью;
- Улицу Терещенковскую – полностью;
- Улицу Прорезную – полностью;
- Улица Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.
Как сообщал УНИАН, также в Киеве 27-28 июля в связи с мероприятиями ко Дню крещения Киевской Руси-Украины будут изменены маршруты движения некоторых автобусов и троллейбусов.