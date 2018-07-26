В День крещения Киевской Руси внимательно планируйте маршруты: какие улицы будут перекрыты в столице 27-28 июля

Центр Киева придется объезжать из-за акции ко Дню крещения Киевской Руси.

В Киеве 27-28 июля в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню крещения Киевской Руси будет перекрыто движение транспорта на многих центральных улицах. Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

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"Советуем вам заблаговременно планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.

27 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют:

- Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади;

- Европейскую площадь – полностью;

- Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади;

- Улицу Трехсвятительскую – полностью;

- Улица Крещатик – от Майдана Независимости до Европейской площади;

- Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

28 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют:

- Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы;

- Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади;

- Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;

- Михайловскую улицу – от улицы Крещатик до Михайловской площади;

- Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского;

- Улицу Пушкинскую – полностью;

- Улицу Терещенковскую – полностью;

- Улицу Прорезную – полностью;

- Улица Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.

Как сообщал УНИАН, также в Киеве 27-28 июля в связи с мероприятиями ко Дню крещения Киевской Руси-Украины будут изменены маршруты движения некоторых автобусов и троллейбусов.