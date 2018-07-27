Украинский самолет-гигант "Мрия" реализовал рекордный проект перевозки в Южной Америке (фото)

Авиакомпания «Авиалинии Антонова» завершает крупнейшую серию рейсов на самолете Ан-225 «Мрия».

Ан-225 «Мрия» авиакомпании «Авиалинии Антонова» успешно выполнил 12-й рейс по доставке грузов, что завершает крупнейший по количеству последовательных рейсов проект в истории эксплуатации этого самолета на коммерческом рынке.

В рамках этой логистической операции из Чили в Боливию перевезли 12 генераторов для теплоэлектростанции на заказ Hansa Meyer Global Transport GmbH & Co, передает ГП "Антонов".

В каждом рейсе «Мрия» доставляла груз весом до 160 тонн. При этом стоит заметить, что начальная конфигурация грузов не позволяла загрузить их в кабину самолета. Для решения этой проблемы потребовалось изменить конструкцию такелажных узлов на грузы – сделать их на болтовых соединениях с возможностью демонтажа.

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Еще одним важным техническим заданием стало изменение схемы опирания груза на пол самолета, ведь сначала распределение нагрузки от моногрузов на пол самолета превышало максимально допустимые значения. Была применена технология обратного прогиба основы грузов. Также для надежного закрепления грузов в самолете была разработана специальная швартовочная схема.

Кроме того, специалисты разработали специальные рекомендации летному экипажу Ан-225 об ограничении максимально допустимых перегрузок во время взлета, полета и посадки самолета, был проведен специальный тренинг экипажа.

Несмотря на то, что в аэропорту Чиморе, Боливия, куда доправлялись грузы, отсутствует оборудование для выполнения рейсов в ночное время, вся операция была спланирована таким образом, чтобы самолет приземлиться на рассвете и вылететь перед заходом солнца.

Ранее в сети показали видео, на котором зафиксирован момент взлета украинского самолета Ан-225 "Мрия" из кабины пилота.