Фуры на украинских дорогах будут взвешивать автоматически

12:34, 27 июля 2018
Транспорт/Связь
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На украинских дорогах появятся автоматические весовые комплексы / фото УНИАН

Всемирный банк вчера, 26 июля, объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 млн долл.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

По его словам победитель будет объявлен в сентябре, а начало работ запланировано на октябрь.

Также Омелян сообщил, что эти комплексы будут установлены вокруг Киева.

"Проект разработан совместными усилиями Мининфраструктуры, Всемирного банка, "Укравтодора", "Укртрансбезопасности" и международных консультантов. Десять комплексов взвешивания в движении будут выявлять перегруженные грузовики среди потока и передавать информацию о них инспекторам "Укртрансбезопасности", которые будут размещены дальше по дороге. Локаций будет всего 6. Получив информацию, инспекторы будут останавливать машины и накладывать штрафы",- отметил Омелян.

Министр также подчеркнул, что автоматические системы взвешивания будут размещены на дорогах М-01, М-03, М-05, М-06, М-07.

Омелян отметил, что автоматические комплексы взвешивания вокруг Киева являются пилотным проектом и в дальнейшем это будут распространено по всей Украине.

"В первую очередь в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Преимущество автоматического контроля в отсутствии потребности остановки транспортных средств после законодательных изменений, отсутствие человеческого фактора, возможность сбора данных", - добавил он.

При этом Омелян отметил, что для того чтобы комплекс заработал полностью в автоматическом режиме необходимо внести изменения в законодательство.

"Мы ведём работу с парламентскими комитетами и участниками коалиции для того, чтобы принять законопроекты 7318 и 7319, которые предусматривают автоматический контроль и заочное применение санкций",- сказал он.

В то же время, Омелян отметил, что несмотря на отсутствие законодательного регулирования автоматической фиксации перегрузки, на данном этапе автоматические системы будут делать селекторную работу - вычленять из потока те автомобили, которые нарушают законодательство.

По словам министра, Weight in motion - современная интеллектуальная система весового контроля.

"Система устанавливается над дорогой и предусматривает круглосуточный контроль, автоматическую фиксацию, максимальную автономность и минимальное вмешательство человека.

Weight in motion рассчитывает габариты каждого проезжающего автомобиля, фиксирует номерные знаки, - все это позволяет идентифицировать грузовой автомобиль и его владельца в государственной базе данных.

Одновременно система датчиков фиксирует скорость, размеры авто, общую массу, нагрузку на ось и на колеса, а компьютер обрабатывает данные без вмешательства человека и сравнивает с нормативами. В случае выявления каких-либо нарушений - система автоматически формирует штраф и отправляет водителю указание остановиться, - сообщил Омелян.

Он отметил, что министерство хочет продемонстрировать правительству качество работы системы, чтобы убедить в необходимости ее полноценного внедрения.

"В августе мы намерены разработать большой пакет решений, которые касаются и автоматической фиксации скоростного режима, весового контроля, ответственности перевозчиков. И я надеюсь, что парламент найдет время и возможность проголосовать их в сентябре", - заявил Омелян.

По его словам, цель пилотного проекта в том, чтобы уже с 2019 года ни один грузовой автомобиль весом более 40 тонн не мог ни заехать, ни выехать из Киева. А в трехлетней перспективе - чтобы вес грузовых авто на всех дорогах Украины не превышал 40 тонн.

Также, Омелян сообщил, что на протяжении 10 лет планируется закупить более 100 таких комплексов.

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Теги: #дорога#фура#весовые комплексы