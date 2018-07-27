"Евробляхи" в Украине: больше всего авто завозят из Польши (инфографика)

Больше всего "евроблях" в Украину было ввезено из Польши, Литвы, Германии, Болгарии и Чехии.

Наибольшее количество "евроблях" – более 110 тысяч – в Украину завезли из Польши.

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Об этом сообщает Украинская правда.

По данным ГФС, по состоянию на 31 января 2018 года в Украину завезли 110,7 тысячи авто на польской регистрации, из Литвы было ввезено 51,7 тысячи авто. На третьем месте – Германия, откуда в Украину попало 19,8 тысячи авто с иностранной регистрацией, а на четвертом – Болгария с показателем в 14,1 тысячи автомобилей. Из Чехии в Украину было ввезено лишь на одну тысячу меньше.

В целом за последние три года в Украину было ввезено 2,354 миллиона "евроблях".

Как известно, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку авто и ужесточить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Так, проект закона №8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Он, в частности, вводит ограничения на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушения таможенных правил.