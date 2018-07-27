Морская администрация начинает свою работу 1 августа

Кабинет министров Украины 13 апреля назначил главу Морской администрации Украины.

Государственная служба по морскому и речному транспорту (Морская администрация Украины), которая будет координировать работу 13 морских портов и осуществлять безопасность судоходства, начинает свою работу с 1 августа 2018 года.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

«К этому шли много лет. И предшественники, и предшественники предшественников. Мы - сделали! С 1 августа 2018 года Морская Администрация Украины начинает свою работу», - написал министр.

В свою очередь, на своей странице в Facebook Морская администрация сообщила, что приоритетом ее деятельности является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте.

«Мы стремимся тесно сотрудничать с общественными организациями, со всеми, кому небезразлично формирование государственной политики в сферах морского и речного транспорта, становление и развитие Морской администрации, а также решение насущных вопросов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Кабинет министров Украины назначил главой Государственной службы по морскому и речному транспорту (Морская администрация Украины), с испытательным сроком шесть месяцев, Дмитрия Петренко, который ранее занимал должность исполняющего обязанности Морской администрации.

В прошлом году Кабмин постановил создать Морскую администрацию с 1 августа 2018 года. Морская администрация будет осуществлять координацию работы 13 морских портов, осуществлять безопасность судоходства.