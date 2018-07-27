В Киеве в выходные дни закрывается движение скоростного трамвая

В частности, 28-29 июля и 4-5 августа закрывается движение скоростных трамвайных маршрутов № 1, № 3, а также трамвайного маршрута № 18. На период ремонта путей пассажиры автобусов № 3Т, № 18Т и троллейбусов №№ 39, 41, 41Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

28 и 29 июля, а также 4 и 5 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 18.

Как говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, движение закрывается на период выполнения ремонтных работ трамвайных путей на пересечении улиц Жилянская и Старовокзальная.

Для обеспечения пассажирских перевозок в эти и следующие выходные организуется движение временных автобусных и троллейбусных маршрутов в обычном режиме движения:

временный автобусный маршрут № 3Т "Ст. «Кольцевая дорога» - ст. «Старовокзальная» по трассе движения: просп. Леся Курбаса - ул. Комарова - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная;

Читайте такжеОбвал моста в Киеве: троллейбусы изменили движение (карта объезда, видео)

временный автобусный маршрут № 18Т «Ул. Старовокзальная - ул. Сечевых Стрельцов» по трассе движения: ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - просп. Победы - ул. Дмитриевская - ул. Чорновила - Глубочицкий проезд - ул. Глубочицкая, в обратном направлении: ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Котарбинского - ул. Дмитриевская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.

Также организуется движение временного троллейбусного маршрута № 41Д «Ул. Тулузы - ст. м. «Университет» по следующей схеме: ул. Тулузы - ул. Ромена Роллана - ул. Якуба Коласа - ул. Героев Космоса - ул. Жмеринская - ул. Святошинская - просп. Победы - б-р Тараса Шевченко - ст. м. «Университет», в обратном направлении: б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича, ул. Б. Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко - просп. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - ул. Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - ул. Тулузы.

В период 28-29 июля и 4-5 августа пассажиры временных автобусов маршрутов № 3Т, № 18Т и троллейбусных маршрутов №№ 39, 41, 41Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.