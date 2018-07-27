Жители Житомира стали меньше пользоваться троллейбусами и маршрутками – статистика

18:51, 27 июля 2018
Транспорт/Связь
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Житомиряне стали меньше пользоваться троллейбусами и маршрутками / фото УНИАН

Об этом сообщили в главном управлении статистики области, пишет Vgolos.zt.ua.

«За полгода пассажирским транспортом перевезено 38,7 млн человек, из них 23,8 млн – городским электротранспортом и 14,9 млн – автомобильным.

Количество перевезенных пассажиров против января–июня 2017 года сократилась на 3,9%. При этом перевозка автотранспортом уменьшились на 8,7%, а электротранспортом – на 0,6%», – говорится в сообщении.

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К слову, грузовым автотранспортом города Житомира (без учета части перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) на коммерческой основе перевезено 273,8 тыс. т грузов (8,1% автоперевозок предприятий области). По сравнению с январем–июнем прошлого года объемы доставленных грузов увеличились на 10,1%.

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Теги: #Житомир#общественный транспорт Житомира