Жители Житомира стали меньше пользоваться троллейбусами и маршрутками – статистика

А вот объемы перевозки грузов на Житомирщине увеличились.

В Житомире сократилось количество пассажиров автомобильного транспорта, трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщили в главном управлении статистики области, пишет Vgolos.zt.ua.

«За полгода пассажирским транспортом перевезено 38,7 млн человек, из них 23,8 млн – городским электротранспортом и 14,9 млн – автомобильным.

Количество перевезенных пассажиров против января–июня 2017 года сократилась на 3,9%. При этом перевозка автотранспортом уменьшились на 8,7%, а электротранспортом – на 0,6%», – говорится в сообщении.

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К слову, грузовым автотранспортом города Житомира (без учета части перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) на коммерческой основе перевезено 273,8 тыс. т грузов (8,1% автоперевозок предприятий области). По сравнению с январем–июнем прошлого года объемы доставленных грузов увеличились на 10,1%.