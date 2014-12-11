«Укрзализныця» в ближайшее время выберет оценщика своего имущества

«Точка в истории с блокированием реформы "Укрзализныци", я надеюсь, поставлена. Апелляционный суд подтвердил незаконность решения Антимонопольного комитета по отмене конкурса выбора оценщика «Укрзализныци». На днях мы огласим победителя конкурса и начнём навёрстывать упущенное время», - сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ведомства Максим Бланк.

8 декабря Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Антимонопольного комитета об отмене конкурса по проведению оценки имущества "Укрзализныци", отклонив апелляционную жалобу АМКУ и компании "Укрбизнесконсалтинг".

Постановление окружного административного суда Киева от 29 октября, согласно которому суд признает незаконным решение АМКУ об отмене конкурса по проведению оценки имущества ведомства и обязывает возобновить процедуру закупки услуги по оценке имущества "Укрзализныци", остается в силе.

В то же время, в комментарии УНИАН начальник правового департамента «Укрзализныци» Олег Титов сообщил, что в ближайшее время «Укрзализныця» заключит договор с оценочной компанией-победителем, добавив, что решение апелляционного суда вступает в силу с момента его оглашения.

«Да, в ближайшее время огласим победителя конкурса и заключим договор по проведению оценки имущества, когда точно, не могу сказать, но решение апелляционного суда вступает в силу немедленно с момента его оглашения, то есть оно уже вступило в силу и все обязаны его исполнять», - сообщил Титов.

Ранее в пресс-службе «Укрзализныци» подчеркивали, что АМКУ своим решением от 11 августа об отмене конкурса по выбору оценочной компании сорвал исполнение постановления правительства, согласно которому до 4 октября этого года должна была быть определена компания-оценщик имущества "Укрзализныци", а через месяц должен был быть составлен сводный акт оценки имущества железнодорожной госадминистрации.

Читайте такжеСуд признал незаконным решение АМКУ об отмене конкурса по закупке угля для железных дорогКак сообщал УНИАН, согласно программе реформирования, в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества, заявки на участие в котором подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг" данного конкурса.

В частности, эта компания до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера, в связи с чем комитет отсрочил принятие решения.

Не соглашаясь с решением АМКУ, «Укрзализныця» подала иск в суд о признании этого решения противоправным, который был удовлетворен. Однако уже 19 сентября Антимонопольный комитет обязал «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества, и железнодорожная госадминистрация решила также обжаловать данное решение в суде.

29 октября окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск «Укрзализныци» к Антимонопольному комитету, признав решение последнего незаконным и обязал «Укрзализныцю» возобновить конкурс по оценке своего имущества.

Однако Антимонопольный комитет оспорил решение окружного административного суда Киева, в связи с чем «Укрзализныця» расценила такие действия АМКУ как очередную попытку заблокировать проведение реформы железнодорожной отрасли.

Справка УНИАН. Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и в других странах.