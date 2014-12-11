«Укрзализныця» за 11 месяцев отремонтировала более 3,8 тыс. зерновозов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на департамент вагонного хозяйства ведомства.

«Железные дороги Украины обеспечили зернотрейдеров необходимым количеством зерновозов для перевозки зерна нового урожая. За 11 месяцев 2014 года деповским и капитальным видами ремонта отремонтированы 3803 зерновоза, при плане 3342», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, рабочий парк отечественных зерновозов в ноябре этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6% - до 13 420 вагонов, что является достаточным количеством для перевозки 3,5 млн тонн зерна ежемесячно и более 42 млн тонн в год.

В частности, из данного рабочего парка 10 750 зерновозов принадлежат Одесской железной дороге; 939 - государственному Стрыйскому вагоноремонтному заводу.

По данным пресс-службы, на территории Украины зарегистрировано более 1900 зерновозов, находящихся в собственности других предприятий, из которых в рабочем парке находится около 1800 зерновозов.

«Сейчас в эксплуатации находятся зерновозы 1976-1993 годов постройки. Средний износ парка специализированных вагонов составляет 95% - 3197 вагонам был продлен срок службы", - подчеркивается в сообщении.

Украина имеет предприятия с мощностями для производства различных типов железнодорожных вагонов, в том числе зерновозов: крупнейшие вагоностроительные предприятия - Стахановский вагоностроительный завод (Луганская обл.) «Днепровагонмаш» (г. Днепродзержинск), Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.), опытно-механический завод "Карпаты", «Дизельный завод» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.), «Азовобщемаш», входящий в группу «Азовмаш».

Читайте также«Укрзализныця» в ближайшее время выберет оценщика своего имуществаКак сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-октябре 2014 года отремонтировала на подчиненных заводах и в вагонных депо более 27 тыс. грузовых вагонов разных типов.

Железные дороги Украины в январе-октябре 2014 года увеличили погрузку зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задействовав в перевозках 292,6 тыс. вагонов.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.