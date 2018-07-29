Экс-главу Volkswagen подозревают в уклонении от уплаты налогов

Бывшего председателя правления немецкого концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна подозревают не только в сокрытии реальных показателей выброса газа в автомобилях, но и в махинации с налогами.

Бывшего председателя правления немецкого автомобильного концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна, в отношении которого сейчас ведется расследование из-за "дизельного скандала", также подозревают в уклонении от уплаты налогов. Прокуратура города Брауншвейг сейчас ведет расследование в отношении этого. Читайте такжеПотери Германии из-за "дизельного скандала" оценили в полмиллиарда евро

По данным издания Bild am Sonntag, в 2016-2017 годах Винтеркорн перевел несколько миллионов евро на счет своего налогового консультанта. Также он отправил около десяти миллионов евро на счет в швейцарском банке, из которых несколько миллионов - своей жене, которая также стала фигуранткой дела, сообщает «Немецкая волна».

Сообщается, что эти деньги могли быть подарком жене, но в таком случае с них должен быть уплачен налог размером в полмиллиона евро. Адвокат Винтеркорна Феликс Дьор отрицает это. "Это личное дело, как он управляет своими активами", - заявил он. В примечании следователей говорится, что эти деньги могли быть "заначкой" бывшего главы Volkswagen, против которого сейчас ведется расследование из-за "дизельного скандала".

Как установило американское расследование, компания Volkswagen в 2006 году начала разработку нового дизельного двигателя, который должен был отвечать жестким экологическим требованиям, которые вступили в силу в США в 2007 году. Топ-менеджмент автоконцерна анонсировал производство "чистого дизеля", однако во время разработки стало ясно, что это невозможно.

В конце концов, инженеры VW создали программное обеспечение, которое распознавало режим работы автомобиля: тестовый, на время проверки на соответствие экологическим стандартам, или реальный, на время использования на дороге. В зависимости от этого регулировалась система управления выбросами. Во время аттестации автомобили соответствовали стандартам США, а на самом деле уровень выбросов во время пользования на дороге мог превышать их в 40 раз.