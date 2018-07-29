Аэропорт "Полтава" впервые после реконструкции принял пассажирский рейс (фото)

На борту Як-40 прилетели иностранные туристы.

Сегодня, 29 июля, в аэропорту "Полтава" впервые после реконструкции приземлился пассажирский рейс. Пока – внутренний.

Как сообщает агентство "Новости Полтавщины", на самолете Як-40 прилетели несколько десятков иностранных туристов из Запорожья.

Командир самолета Александр Жигалов рассказал изданию, что в последний раз прилетал в Полтаву 30 лет назад и аэропорт сейчас улучшился.

Как сообщил генеральный директор аэропорта "Полтава" Владимир Окара, прилетели туристы с ближнего и дальнего зарубежья – США, Канада, Китай, Европа. После посещения Полтавы туристы полетят в Кривой Рог и вернутся в Запорожье.

Напомним, 20 декабря 2017 года Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" статус международного. В марте в Полтавской ОГА избрали нового гендиректора аэропорта Владимира Окару. От апреля начали ремонтные работы. Первый международный рейс из аэропорта "Полтава" должен был вылететь еще в мае, но из-за затягивания ремонтных работ полеты пришлось отложить.