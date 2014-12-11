Поезд Красный Лиман – Одесса отменяют из-за снижения пассажиропотока

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи со снижением пассажиропотока намерена с 14 декабря этого года отменить курсирование поезда №592/591 по маршруту Красный Лиман (Донецкая обл.) – Одесса.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что из Красного Лимана поезд не будет курсировать с 14 декабря, а из Одессы - с 15 декабря.

По данным департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзализныци», средняя населенность поезда составляет 67%, при этом поезд курсирует в составе 10 вагонов. «А до конечной станции доезжали в среднем только 42 пассажира», - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что в данном направлении курсирует и будет курсировать в дальнейшем поезд № 92/91 по маршруту Одесса - Константиновка (Донецкая обл.), который отправляется из Одессы по четным числам, а из Константиновки - по нечетным.

Читайте также«Укрзализныця» в ближайшее время выберет оценщика своего имуществаКак сообщал УНИАН, с 14 декабря в связи со снижением пассажиропотока «Укрзализныця» также отменяет поезд №47/48 по маршруту Мариуполь – Севастополь.

Ранее "Укрзализныця" в связи с обострением военного противостояния на востоке страны ограничила курсирование двух пассажирских поездов из Киева и Одессы до Красного Лимана вместо Луганска.

По состоянию на 17 ноября ведомство оценивало затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.