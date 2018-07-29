Проезд в метро по-новому: у киевлян осталось два дня на бесплатный обмен старых жетонов

В метрополитене напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе.

В метрополитене напомнили киевлянам, что у них осталось два дня на то, чтобы бесплатно обменять старые жетоны на новые.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, обменять без доплаты можно до вторника, 1 августа.

Также в метро напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе.

Если же два и больше, то придется обращаться в сервисный центры на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница".

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Работают сервисные центры с 8:00 до 19:00 без выходных.

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Киеве вдвое выросли цены на проезд в городском наземном пассажирском транспорте - с 4 до 8 грн за поездку.

Тариф на проезд в столичном метро повышен с 5 до 8 грн.

Вместе с тем, пассажиры метро, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, в случае однократного пополнения карты на 50 поездок, имеют возможность платить за 1 поездку 6,50 грн.