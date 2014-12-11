Госпогранслужба не знает об отмене Россией ряда поездов в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил старший офицер отдела регистрационного и паспортного контроля Государственной пограничной службы Украины Василий Барабаш.

"У нас такой информации нет. Хочу сказать, что к нам приходят письма из других министерств и ведомств с запросами о возможном введении порядка поездок из Российской Федерации по заграничным документам с 1 января. Но у нас тоже нет такой информации от Министерства иностранных дел. И нет информации по вопросам выезда граждан из Украины”, - сказал Барабаш.

Читайте также«Укрзализныця» не будет прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Как сообщал УНИАН, «дочка» РЖД - "Федеральная пассажирская компания" сообщила об отмене с 14 декабря 2014 года, сроком на год, своих поездов в сообщении с несколькими странами СНГ, в частности, с Азербайджаном, Украиной, Казахстаном и Таджикистаном, ввиду низкой рентабельности перевозок. Вместе с тем компания уточнила, что график остается, то есть при необходимости отмененный поезд может быть назначен.

В свою очередь, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявила, что не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, в то время как РЖД с 14 декабря отменяет 4 поезда, курсирующие через территорию Украины.

«Что касается заявления РЖД, да, действительно, такое есть. По состоянию на 9 декабря между Украиной и Россией курсируют 24 международных поезда ... Однако считать, что на сегодняшний день заявление РЖД как-то серьезно повлияет на сообщение между Украиной и Россией, нет смысла. 24 поезда курсируют в данном сообщении, и только 4 поезда отменяются с 14 декабря, а 20 поездов формирования «Укрзализныци» остаются», - сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения «Укрзализныци» Игорь Бреус.