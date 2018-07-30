"Трафик бешеный": в сети высмеяли фото пустого Крымского моста

09:35, 30 июля 2018
Транспорт/Связь
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Машин на мосту очень мало / фото twitter.com/KrimRt

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Блогер с ником RoksolanaToday&Крым выложил соответствующие фото в Twitter. "Вру! Накануне августа трафик бешеный‏", - подписал он под селфи, сделанными на мосту.

Посмеялись над мостом и пользователи сети.

"То просто толпы туристов так быстро едут,что их даже разглядеть не успеваешь", "Ждем момента, когда примут закон, что фотки с моста - это один из видов экстремизма", - пишут комментаторы.

Ранее в сети появились свежие фото безлюдных пляжей в оккупированном Россией Крыму. 

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Теги: #Крым#крымский мост