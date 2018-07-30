«Укрпошта» увеличила убыток на 48%

При этом чистый доход от реализации продукции составил 3,13 млрд грн, что на 34% больше, чем в январе-июне 2017 года.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» по итогам января-июня 2018 года получил чистый убыток в размере 536,7 млн грн, что на 48,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (361,7 млн грн).

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Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом чистый доход компании от реализации продукции составил 3,13 млрд грн, что на 34,2% больше, чем в январе-июне 2017 года (2,33 млрд грн).

Себестоимость реализованной продукции за первое полугодие составила 3,15 млрд грн млрд грн, а валовой убыток – 23,6 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

«Укрпошта» в 2017 году получила 203 млн грн чистого убытка против 158 млн грн чистой прибыли годом ранее.