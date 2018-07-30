Медаль от оккупанта: наградные знаки для украинских железнодорожников будут делать россияне
Филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.
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Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, филиал "Укрзализныци" заключил данный договор 26 июля.
Договор купли-продажи подписал и.о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны Российской железной дорогой (РЖД) – директор Административно-хозяйственного управления РЖД Владимир Скубака.
Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава, в сумму 181,927 тыс. рублей входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.
При этом оплата производится путем безналичного расчета. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: до 31 декабря 2018 года.
Стоит отметить, что информация о других участниках тендера на Prozorro отсутствует.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года входящая в состав Приднепровской железной дороги Крымская дирекция железнодорожных перевозок была переподчинена оккупационным властям полуострова и переименована в "Крымскую железную дорогу".
В конце декабря 2015 года правительство России приняло Крымскую железную дорогу оккупированного Крыма в свою федеральную собственность и отнесло ее к сфере ведения Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).
В конце мая 2014 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Минюст обратился в Генеральную прокуратуру Украины с предложением рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского госимущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма РФ. По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма РФ, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.