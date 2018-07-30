Медаль от оккупанта: наградные знаки для украинских железнодорожников будут делать россияне

"Укрзализныця" заключила договор с Российской железной дорогой на поставку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» на сумму 181,9 тыс. рублей.

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.

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Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, филиал "Укрзализныци" заключил данный договор 26 июля.

Договор купли-продажи подписал и.о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны Российской железной дорогой (РЖД) – директор Административно-хозяйственного управления РЖД Владимир Скубака.

Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава, в сумму 181,927 тыс. рублей входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.

При этом оплата производится путем безналичного расчета. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: до 31 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что информация о других участниках тендера на Prozorro отсутствует.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года входящая в состав Приднепровской железной дороги Крымская дирекция железнодорожных перевозок была переподчинена оккупационным властям полуострова и переименована в "Крымскую железную дорогу".

В конце декабря 2015 года правительство России приняло Крымскую железную дорогу оккупированного Крыма в свою федеральную собственность и отнесло ее к сфере ведения Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

В конце мая 2014 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Минюст обратился в Генеральную прокуратуру Украины с предложением рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского госимущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма РФ. По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма РФ, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.