В Днепре с 5 августа подорожает проезд в метро, троллейбусах и трамваях

Поездка в трамвае и троллейбусе подорожает с 1,5 грн до 4 грн, в метро - с 2 грн до 4 грн.

В Днепре с 5 августа цены на проезд в наземном электротранспорте и метро увеличатся до 4 грн.

Читайте такжеПроезд в метро по-новому: у киевлян осталось два дня на бесплатный обмен старых жетонов

Об этом говорится в решении Днепровского горисполкома от 27 июля.

Одна поездка в трамвае и троллейбусе подорожает с 1,5 грн до 4 грн, в метро – с 2 грн до 4 грн. Также 4 грн будет стоить провоз багажа.

Проездной билет на один день в трамвае и троллейбусе будет стоить 10 грн, на неделю — 60 грн, на 3 месяца — 600 грн. Цена на проездной билет на один месяц на один вид транспорта составит 220 грн, на 2 вида транспорта — 260 грн. Льготные категории пассажиров, как и ранее, будут ездить бесплатно.

Напомним, действующие сейчас тарифы на проезд в муниципальном транспорте Днепра были установлены в августе 2011 года.

Накануне сообщалось, что в Днепре вода с метро затопила проезжую часть дороги и дворы на частной территории по улице Большая Діївська.