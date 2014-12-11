Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в четыре раза

По данным ассоциации, на первичном рынке б/у автотранспорта Украины, который наполняется за счет его импорта в страну, в ноябре было продано и впервые зарегистрировано в ДАИ 7,729 тыс. автомобилей, что на 24% больше объема продаж в октябре текущего года.

Наибольшая потребительская активность на рынке в ноябре наблюдалась в сегменте коммерческих б/у автомобилей, в котором продажи выросли по сравнению с показателем октября текущего года на 24% - до 7 366 штук.

Продажи в сегменте б/у легковых автомобилей в ноябре увеличились по сравнению с октябрем на 23% - до 295 единиц.

На первичном рынке б/у автобусов в ноябре было продано 68 единиц, что на 5% больше показателя октября.

Читайте такжеПроизводство автотранспорта в Украине снизилось на 36% за 11 месяцев Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2013 года выросли в 3,5 раза, до 6,2 тыс. штук.

В Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей по итогам 2013 года вырос на 14% – до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.