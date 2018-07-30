Дело о хищении судов морского торгового флота Украины: НАБУ завершило расследование

После ознакомления подозреваемых с материалами дела будет составлен обвинительный акт для последующего направления в суд.

НАБУ заявляет о завершении досудебного расследования по факту отчуждения морских торговых судов в Министерства инфраструктуры по заниженным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сообщается, что детективы 25 июля бывшему президенту предприятия «Си Трайдент» и экс-директору судновласної компании сообщили о завершении расследования, им открыты материалы дела для ознакомления.

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После ознакомления будет составлен обвинительный акт для последующего направления в суд.

По данным следствия, экс-президент ЧАО СК «Си Трайдент» (100% акций принадлежат государству) совместно с бывшим директором компании «Zealand Holdings Inc.» и другими служебными лицами Министерства инфраструктуры Украины с нарушением требований Законов Украины «О холдинговых компаниях в Украине», «Об управлении объектами государственной собственности», используя доверенность Мининфраструктуры Украины, на протяжении 2012 года продали по заниженным ценам морские торговые судна «African Lark», «Etna», «Elbrus» и «Everest», переданные Министерством транспорта Украины как взнос в уставный фонд АСХК «Си Трайдент».

Согласно выводам экспертизы, за указанные действия государству причинен ущерб на общую сумму свыше 219 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов из Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении двум лицам в совершении преступлений по хищению судов морского торгового флота Украины, нанеся государству убытков на общую сумму свыше 219 млн грн.