Jaguar Land Rover Киев Запад: британские традиции, украинское гостеприимство

В конце июня состоялось официальное открытие нового дилерского центра Jaguar Land Rover Киев Запад. Он построен в соответствии с новым корпоративным стандартом дизайна дилерских центров ARCH CI, который стал частью глобальной стратегии реноваций Jaguar Land Rover во всем мире.

Церемонию открытия провели основатель и владелец группы компаний VIDI Виталий Джуринский, собственник и CEO компании — официального импортера Jaguar Land Rover в Украине Иван Гинянский, а также почетные гости мероприятия — СEO Jaguar Land Rover доктор Ральф Шпет и мэр города Киева Виталий Кличко.

Торжественное открытие дилерского центра посетили более 500 гостей, которых встречал телеведущий Юрий Горбунов. Среди гостей открытия были замечены Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Василиса Фролова и Олимпия Whitemustache, Марта Адамчук и Кристина Курганская, Маша Цуканова и Анна Лефтер, Мария Мартынец и Елена Березкина, Ладик Костандян и Мирослава Ульянина, Анна Матищук и Армен Овсепян, Андрей Антонюк и Ирина Мищенко.

Просторный центр JAGUAR LAND ROVER KYIV WEST имеет общую площадь почти 3 тыс. м², что позволяет достойно представить весь модельный ряд автомобилей Jaguar и Land Rover. В соответствии с мировыми трендами, центр также оборудован зонами для зарядки электрокаров.

Зона сервиса дает возможность одновременно обслуживать 13 автомобилей. Особенность нового формата обслуживания в том, что прием и передача автомобилей на сервис происходит в помещении – в специальной зоне drive-in. Здесь вместе с клиентом специалист сервисного отдела может провести осмотр авто и выявить неисправности.

В процессе ожидания автомобиля клиент может посетить бариста-бар и лаунж зону, где всегда можно насладиться ароматным кофе и вкусной выпечкой.

В шоу-руме располагается студия персонализации с образцами цветов кузова, материалами отделки салона и аксессуарами.

Особое место в новом дилерском центре – зона выдачи автомобиля. Благодаря особым дизайнерским и световым решениям, момент передачи автомобиля его новому владельцу станет действительно незабываемым.

В дилерском центре JAGUAR LAND ROVER KYIV WEST внедрены принципы клиентоориентированности, что гарантирует посетителям автосалона первоклассное обслуживание по любому вопросу.

Посетите новый дилерский центр Jaguar Land Rover Киев Запад по адресу:

Киев, Кольцевая дорога, 1-А (Одесская площадь)

www.jaguar-vidi.com, www.landrover-vidi.com

(044) 591 00 00