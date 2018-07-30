Медаль от оккупанта: из-за поднявшегося шума УЗ приостановила закупку дорогих значков у России

Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной в связи с актуальным политическим контекстом.

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник" на сумму 78,400 гривень (815 гривень за значок), контракт на которые был подписан 26 июля с филиалом Российской железной дороги.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" также обращается в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака "Почетный железнодорожник". Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной в связи с актуальным политическим контекстом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 78,400 гривень с учетом НДС.

Договор купли-продажи подписал и.о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны Российской железной дорогой (РЖД) – директор Административно-хозяйственного управления РЖД Владимир Скубака.

Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава, в сумму 78,400 гривень входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.

При этом оплата производится путем безналичного расчета. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 31 декабря 2018 года.