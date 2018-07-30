Медаль от оккупанта: из-за поднявшегося шума УЗ приостановила закупку дорогих значков у России
Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник" на сумму 78,400 гривень (815 гривень за значок), контракт на которые был подписан 26 июля с филиалом Российской железной дороги.
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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця" также обращается в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака "Почетный железнодорожник". Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной в связи с актуальным политическим контекстом", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 78,400 гривень с учетом НДС.
Договор купли-продажи подписал и.о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны Российской железной дорогой (РЖД) – директор Административно-хозяйственного управления РЖД Владимир Скубака.
Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава, в сумму 78,400 гривень входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге.
При этом оплата производится путем безналичного расчета. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 31 декабря 2018 года.