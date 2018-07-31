Эксперт о маршрутных перевозках в Украине: "там доминирует Африка"

Экс-замминистра инфраструктуры объяснил, как можно изменить катастрофическую ситуацию с перевозчиками в Украине.

Поездки в городских маршрутках часто превращаются для украинцев в настоящую лотерею. По подсчетам экспертов, ежегодно в Украине во время поездок в маршрутках погибает от 70 до 80 человек, около 800 пассажиров получают тяжелые травмы.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Страшные истории о маршрутках-убийцах практически ежедневно появляются в СМИ. Свидетели и участники инцидентов делятся жуткими фото и видео с мобильного телефона. Люди демонстрируют, в каких условиях приходится ежедневно добираться на работу да еще и платить за это.

После последних инцидентов со смертельным исходом министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал забирать автомобили у нелегальных перевозчиков.

Вслед за заявлением министра в рейд по столичным дорогам выходят целые наряды патрульных полицейских. В рамках спецоперации "Перевозчик" за 5 дней правоохранители проверяют более 12 тысяч маршруток.

"Выявлено 382 технически неисправных транспортных средства. Из них 79 переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов. Всего выявлено более 2000 нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками. Зафиксировано 10 фактов управления автобусами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения", - отметили в полиции.

Прежде всего, пассажир должен обратить внимание на главные атрибуты его безопасности. В частности, крепление сидений заводским способом. Перила не должны шататься, а в салоне должен быть огнетушитель.

Изменить ситуацию с безопасностью пассажирских перевозок в Украине теоретически возможно. Впрочем, на это нужна колоссальная политическая воля чиновников на местах и минимум – два года, считает экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Однако верить в возможность таких реформ пока наивно, поэтому пассажирам ежедневно приходится рисковать собственной жизнью.

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"Относительно рынка маршруток мы можем сказать, что там до Европы очень далеко. Там у нас, к сожалению, доминирует Африка. Это большой рынок. Это более 100 миллиардов гривень оборота в год. К сожалению, владельцы маршруток пересаживаются с одного престижного автомобиля на другой, а потом пассажиров заставляют ездить в старых маршрутках, которые обычно просто разваливаются", - подчеркнул Кава.

По словам эксперта, в случае травмирования во время поездки в технически неисправной маршрутке пожаловаться можно в Укртрансбезпеки. Однако отстоять свои права практически нереально, поскольку большинство автобусов работают нелегально, поэтому предоставить все необходимые документы на подтверждение, что вы травмировались именно в момент поездки в неисправном автобусе, – невозможно.

Напомним, нечеловеческие условия уже стали традицией междугородных перевозок в Украине. Пассажиры жалуются на то, что в маршрутках отпадают сиденья, кресла размещены так, что ноги еле влезают, сервис не улучшается, зато цены растут.