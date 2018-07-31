Скандал с медалями от оккупанта: в УЗ решили ввести новую награду для железнодорожников

Знак "Почетный железнодорожник", закупка которых у России была остановлена, был введен международным соглашением между странами СНГ от 1993 года.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" инициирует введение высшей национальной награды для железнодорожников Украины вместо знака "Почетный железнодорожник", который был введен международным соглашением между странами СНГ от 1993 года.

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Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Мы обратились к Министерству инфраструктуры Украины с соответствующими документами, чтобы посмотреть участие украинской стороны в этом соглашении. Знаю одно - преданных делу железнодорожников нельзя оставлять без наград. Инициируем введение высшей национальной награды для работников Украинской железной дороги", - отметил он.

Кравцов напомнил, что закупка знаков "Почетный железнодорожник" у России остановлена утром.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 78 400 гривень с учетом НДС.

Договор купли-продажи подписали и.о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны Российской железной дорогой (РЖД) – директор Административно-хозяйственного управления РЖД Владимир Скубака.

Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава, в сумму 78 400 гривень входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеющейся бумаге.

Вчера, 30 июля, после общественного резонанса по поводу закупки знаков у страны-агрессора, Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник".