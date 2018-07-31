Санкции ЕС помогут прекратить российскую блокаду портов в Азовском море - Порошенко

Президент заявил, что введение Евросоюзом санкций против 6 компаний, привлеченных к строительству Керченского моста, открывает новые возможности для противодействия агрессивным действиям Кремля по осуществлению фактической блокады украинских морских портов.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украине вместе с международными партнерами удастся прекратить блокаду Россией украинских портов в Азовском море.

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Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Керченский санкционный список" открыл новую страницу нашего совместного противодействия агрессивным действиям Кремля по осуществлению фактической блокады украинских морских портов в Азовском море", - отметил Порошенко.

"Во взаимодействии с международными партнерами найдем действенные политико-правовые и касающиеся безопасности механизмы прекращения российской морской блокады", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов. По данным Министерства инфраструктуры, по состоянию на 16 июля количество задержанных для досмотра российскими пограничниками судов достигло 148. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сегодня, 31 июля, Совет Европейского Союза ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым. Мост был открыт президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Под санкции, которые вступают в силу 31 июля 2018 года, попали "АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", "ПАО "Мостотрест", "Судостроительный завод "Залив", "ООО "Стройгазмонтаж" (групп СГМ), "OOO "Стройгазмонтаж-Мост" и "АО "ВАД".

В ЕС напомнили, что другие ограничительные меры, введенные из-за ситуации в Украине, касаются конкретных секторов российской экономики - банковского, финансового и энергетического. Эти санкции действуют до 31 января 2019 года. Кроме того, санкции, введенные из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.