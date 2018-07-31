Война не помеха: "Укрзализныця" заключила договор на покупку реле российской компании

Производителем электромагнитных реле для «Укрзализныци» будет Камышловский электротехнический завод, который расположен в городе Камышлов Свердловской области (Российская Федерация).

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с компанией «Смарт Эксим» на покупку электромагнитных реле российской компании «Элтеза» на сумму 10,443 млн грн с учетом НДС.

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Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, филиал "Укрзализныци" заключил данный договор 26 июля с компанией «Смарт Эксим», которая представляет харьковскую компанию «Т.С.О», которая является официальным представителем акционерного общества «Желдоравтоматизация», которая в свою очередь является дилером продукции акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» ("Элтеза"), расположенного в России.

Согласно договору, производителем электромагнитных реле для «Укрзализныци» будет филиал акционерного общества «Элтеза» - Камышловский электротехнический завод, который расположен в городе Камышлов Свердловской области (Российская Федерация).

Договор купли-продажи подписал заместитель директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Андрей Лапин и еще один заместитель директора ЦОП Алексей Онисимюк.

Согласно данным на сайте Prozorro, изначально в тендере на поставку реле участвовали 2 фирмы: «Венчурс Групп» и «Смарт Эксим». При этом обе фирмы предоставили документы о том, что являются официальными представителями «Т.С.О.», которое является представителем в Украине российского производителя - «Элтеза».

Стоит отметить, что собственниками «Смарт Эксим» являются жительница Киева Марина Дьяченко и житель оккупированного Донецка Евгений Ущека, который является владельцем еще 9 компаний, часть из которых расположена на неподконтрольной территории.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" 26 июля заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.

Вчера, 30 июля, после общественного резонанса по поводу закупки знаков у страны-агрессора, и.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков «Почетный железнодорожник».

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года входящая в состав Приднепровской железной дороги Крымская дирекция железнодорожных перевозок была переподчинена оккупационным властям полуострова и переименована в "Крымскую железную дорогу".

В конце декабря 2015 года правительство России приняло Крымскую железную дорогу оккупированного Крыма в свою федеральную собственность и отнесло ее к сфере ведения Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

В конце мая 2014 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Минюст обратился в Генеральную прокуратуру Украины с предложением рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского госимущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма РФ. По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма РФ, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.